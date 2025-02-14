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11:02, 14 февраля 2025Россия

Участник СВО попытался заработать на бирже и потерял миллионы рублей

Участник СВО из Мурманской области пытался заработать на бирже и потерял 2 млн
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Unsplash

Участник специальной военной операции (СВО) из города Кола Мурманской области пытался заработать на бирже и потерял более двух миллионов рублей. Об этом сообщила «Фонтанка».

В петербургской полиции 44-летний боец рассказал, что стал жертвой мошенника. Неизвестный в период с 4 по 11 февраля ввел военного в заблуждение и уговорил перевести на сторонние счета деньги, заработанные на фронте.

Боец перевел 2 116 000 рублей, после чего связь с «брокером» была потеряна. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

До этого стало известно, что банк списал все деньги с карты участника СВО, выплаченные ему по контракту с Минобороны России. Это было сделано в счет погашения долгов за кредиты.

При этом закон о списании просроченных кредитов участников спецоперации был принят Госдумой и подписан президентом в ноябре 2024 года.

ЖЗЛ
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