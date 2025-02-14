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19:03, 14 февраля 2025Интернет и СМИ

Уехавший из России комик высмеял новость о себе

Комик Незлобин высмеял новость о том, что он разделся ради рекламы концертов
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / Globallookpress.com

Популярный стендап-комик Александр Незлобин, уехавший из России и живущий в США, высмеял новость о том, что он разделся догола ради рекламы концертов. На статью он отреагировал в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Незлобин прокомментировал новость издания EADaily под заголовком «Сбежавший из России комик разделся догола в попытке продать билеты на концерт». «Уже догола разделся, чтобы продать вам билеты», — пошутил он.

Статья в издании посвящена пародии, которую комик ранее сделал на скандал с раздеванием модели и жены Канье Уэста Бьянки Цензори на премии «Грэмми». Незлобин в шуточном видео, подобно Цензори, снял с себя шубу. При этом на обнаженную спину юмориста был нанесен адрес его сайта, на котором можно купить билеты на концерты. Издание, рассказывая об этом ролике, отметило, что комик в обнаженном виде рекламирует свой предстоящий гастрольный тур.

Ранее сообщалось, что Незлобин оценил возможность приехать в Россию. Юморист назвал своим домом Америку, однако уточнил, что мог бы вернуться в Россию в пожилом возрасте.

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