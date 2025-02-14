Украина атаковала сразу три российских региона

Минобороны России заявило о шести сбитых беспилотниках ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали сразу три российских региона. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным министерства, атаки продолжались в период с 10:50 до 13:30 по московскому времени.

Всего системам противовоздушной обороны (ПВО) удалось уничтожить шесть украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Три из них были сбиты над Белгородской областью, два — над Курской, еще один — над Воронежской.

В ночь на 14 февраля силы противовоздушной обороны России уничтожили и перехватили десятки беспилотников. Атаке подверглись три российских региона: Белгородская, Воронежская и Ростовская области.