Украина выпустила по территории России десятки беспилотников

МО России: За ночь с 13 на 14 февраля силы ПВО уничтожили и перехватили 50 БПЛА

За ночь с 13 на 14 февраля силы противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили и перехватили десятки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

По информации оборонного ведомства, всего Вооруженные силы Украины выпустили 50 БПЛА. Атаке подверглись три российских региона: Белгородская, Воронежская и Ростовская области. Больше всего беспилотников — 41 аппарат — было уничтожено над территорией первого из перечисленных регионов.

О разрушениях на земле и пострадавших не сообщается.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что в регионе силы ПВО также отразили воздушную атаку.