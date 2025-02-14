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05:59, 14 февраля 2025Россия

В российском регионе сообщили об отбитой атаке ВСУ

Губернатор Слюсарь: В Ростовской области ПВО отразили атаку ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Ростовской области силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России отразили воздушную атаку. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

Он уточнил, что дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы в Чертковском районе области. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

В ночь на 11 февраля беспилотники ВСУ также пытались атаковать Чертковский и Шолоховский районы Ростовской области. Тогда Слюсарь сообщал, что атака была отбита, никто не пострадал, разрушений на земле нет.

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