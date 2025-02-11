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05:52, 11 февраля 2025Россия

Украинские беспилотники атаковали Ростовскую область

Слюсарь: В Ростовской области отразили атаку украинских беспилотников
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: David W Cerny / Reuters

В ночь на 11 февраля беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались атаковать Чертковский и Шолоховский районы Ростовской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь Telegram-канале.

Он подчеркнул, что атака дронов была отражена. По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений на земле нет.

Ранее жители Саратова сообщили о взрывах. По данным Mash, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) ВСУ атаковали местный нефтеперерабатывающий завод в Саратове. Кроме того, о взрывах в небе над городом также рассказали жители Энгельса. По их словам, сработала тревожная сирена, которая многих разбудила.

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