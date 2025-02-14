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20:19, 14 февраля 2025Россия

В атакуемом ВСУ российском регионе эвакуируют населенный пункт

Белгородский губернатор Гладков сообщил об эвакуации хутора Высокий
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Власти начали эвакуацию населенного пункта в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков во время видеообращения, которое опубликовано в его Telegram-канале.

«Жители хутора Высокий Краснояружского района Белгородской области, мы начинаем отселение», — сказал чиновник.

Он также анонсировал выплаты гражданам и частичную компенсацию за аренду жилья до тех пор, пока власти не предоставят людям выплаты за потерянные жилища. Каких-либо других подробностей эвакуации глава области не сообщил.

Белгородская область регулярно подвергается нападениям со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Так, 14 февраля украинские войска совершили массовую атаку на регион — удары пришлись по пяти населенным пунктам области.

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