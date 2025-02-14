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18:35, 14 февраля 2025Россия

Власти сообщили о массовой атаке ВСУ на российский регион

Белгородский губернатор Гладков сообщил об атаке на пять сел региона
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали сразу пять сел Белгородской области. О массовом ударе сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В селе Мокрая Орловка Грайворонского округа в результате атаки FPV-дрона разбиты стекла и посечен кузов легкового автомобиля. Село Тишанка Волоконовского района вновь подверглось вражескому обстрелу. Выбиты окна, посечены кровли, фасады и надворные постройки трех частных домов. В одном из домовладений разрушена стена», — рассказал он.

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Село Герасимовка в Валуйском округе подверглось атаке БПЛА. Повреждения получил частный дом, пояснил чиновник. Лобовое стекло легкового автомобиля оказалось разбито в результате атаки дрона в селе Репяховка.

Еще в одном населенном пункте — селе Муром — из-за атаки беспилотника в жилом доме разбились окна, повреждения получили кровля и автомобиль.

В ночь на 14 февраля, по данным Минобороны России, над регионами страны системами противовоздушной обороны были сбиты 50 БПЛА украинских войск. Отмечается, что большая часть из них уничтожена над Белгородской областью.

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