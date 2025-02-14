В ДНР рассказали о диверсиях бойцов ВСУ под видом российских военных

Кимаковский: Бойцы ВСУ переодеваются в российскую форму для совершения диверсий

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) надевают форму российских военных для совершения диверсий и преступлений. Об этом заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

«Сейчас уже на территории СВО, на линии боевого соприкосновения, украинские вооруженные формирования переодеваются в нашу одежду, вырезают мирное население. Мы знаем уже такие случаи и в Авдеевке, и в Селидово, и в Курахово», — рассказал Кимаковский.

Советник главы ДНР также выразил мнение, что провокации Киева на линии фронта не прекратятся, пока Запад будет продолжать поставлять Украине вооружение.

Ранее стало известно, что ВСУ использовали мирного жителя для разминирования жилых помещений в Новогродовке в ДНР. По словам пострадавшего, украинский военный угрожал ему автоматом.