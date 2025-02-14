В ЕС заявили о поворотном моменте в отношениях с США из-за Украины

Писториус: Исключение ЕС из переговоров по Украине станет поворотным моментом

Исключение Европейского союза (ЕС) из переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине станет поворотным моментом в отношениях с США. Об этом заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус, передает агентство Reuters.

«Это может быть поворотным моментом для трансатлантических отношений исторического масштаба, после чего наши дороги грозят пойти в разных направлениях», — рассказал глава немецкого оборонного ведомства в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Кроме того, Писториус указал, что его возмущает предложение президента США Дональда Трампа исключить идею вступления Украины в НАТО и завершения боевых действий по нынешней линии фронта. По его словам, подобное со стороны Запада должно выступать предметом торга и дискуссий.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал переговоры президента России Владимира Путина с Трампом словом «аллилуйя». Он указал, что восстановление контактов с Москвой отвечает интересам Будапешта, так как это позволит восстановить связи в сфере энергетики и безопасности и подобные переговоры приближают восстановление отношений.