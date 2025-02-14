Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:23, 14 февраля 2025Мир

В ЕС заявили о поворотном моменте в отношениях с США из-за Украины

Писториус: Исключение ЕС из переговоров по Украине станет поворотным моментом
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)
Борис Писториус

Борис Писториус. Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

Исключение Европейского союза (ЕС) из переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине станет поворотным моментом в отношениях с США. Об этом заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус, передает агентство Reuters.

«Это может быть поворотным моментом для трансатлантических отношений исторического масштаба, после чего наши дороги грозят пойти в разных направлениях», — рассказал глава немецкого оборонного ведомства в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Кроме того, Писториус указал, что его возмущает предложение президента США Дональда Трампа исключить идею вступления Украины в НАТО и завершения боевых действий по нынешней линии фронта. По его словам, подобное со стороны Запада должно выступать предметом торга и дискуссий.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал переговоры президента России Владимира Путина с Трампом словом «аллилуйя». Он указал, что восстановление контактов с Москвой отвечает интересам Будапешта, так как это позволит восстановить связи в сфере энергетики и безопасности и подобные переговоры приближают восстановление отношений.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Путин собирает команду тяжеловесов». На Западе раскрыли возможный состав переговорной группы России по Украине

      Зеленский заявил о карте размещения иностранного контингента на Украине

      Российская тревел-блогерша назвала одну дешевую страну для зимнего путешествия

      В сети раскритиковали наряд самой красивой женщины в мире на премьере фильма

      Известный телеведущий объявил о завершении 50-летней карьеры

      Глава Минобороны Германии назвал неприемлемой речь Вэнса

      Над Черным морем заметили украинский беспилотник

      Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным при одном условии

      Зеленский исключил подписание мирного соглашения в Мюнхене

      Имущество бывшего российского сенатора Арашукова передали государству

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше