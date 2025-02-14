В Европе испугались итогов переговоров Трампа и Путина

Politico: Европа боится, что Трамп уступит Путину безумные вещи на переговорах

В Европе есть большие опасения, что в ходе переговоров по урегулированию на Украине президент США Дональд Трамп уступит российскому лидеру Владимиру Путину «безумные» вещи. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источник.

«Есть большие опасения, что Трамп — неуклюжий переговорщик, он будет уступать России безумные вещи. Общее впечатление таково, что американцы портят процесс», — выразил неназванный европейский дипломат обеспокоенность многих других лиц, которые опасаются, что Трампу нельзя доверять в плане заключения сделки с Путиным.

Как отмечает издание, Запад встревожен новой позицией США и, в первую очередь, решением Трампа исключить членство Украины в НАТО, запретить американским войскам участвовать в поддержании мира и отвергнуть цель Киева вернуть границы к состоянию 1991 года.

Ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс допустил ввод американских войск на Украину. По его словам, вариант использования экономических и военных рычагов воздействия на Москву «остается на рассмотрении».