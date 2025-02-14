Многие хотят перезагрузки отношений с Россией, но лишь президент США Дональд Трамп говорит об этом открыто. Об этом заявил депутат сейма Польши, бывший заместитель министра иностранных дел Павел Яблоньский в эфире радиостанции RMF FM.
«Грубо говоря, сегодня администрация США говорит то, о чем думают очень многие лидеры государств Западной Европы», — отметил он.
По его словам, европейские политики находятся под влиянием бизнеса, поэтому вынуждены задумываться о налаживании отношений с Москвой.
Ранее депутат от польской правой партии «Конфедерация» Пшемыслав Виплер заявил, что возобновление диалога с президентом России Владимиром Путиным и нормализация отношений с Москвой неизбежны. Он подчеркнул, что серьезные западные политики не думают о вступлении Украины в НАТО, так как подобный сценарий привел бы к военному конфликту с Россией.