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13:37, 14 февраля 2025Мир

В Европе заявили о желании перезагрузки отношений с Россией

Замглавы МИД Польши Яблоньский: Многие хотят перезагрузки отношений с Россией
Семен Александров (редактор)
Павел Яблоньский

Павел Яблоньский. Кадр: Video portal / YouTube

Многие хотят перезагрузки отношений с Россией, но лишь президент США Дональд Трамп говорит об этом открыто. Об этом заявил депутат сейма Польши, бывший заместитель министра иностранных дел Павел Яблоньский в эфире радиостанции RMF FM.

«Грубо говоря, сегодня администрация США говорит то, о чем думают очень многие лидеры государств Западной Европы», — отметил он.

По его словам, европейские политики находятся под влиянием бизнеса, поэтому вынуждены задумываться о налаживании отношений с Москвой.

Ранее депутат от польской правой партии «Конфедерация» Пшемыслав Виплер заявил, что возобновление диалога с президентом России Владимиром Путиным и нормализация отношений с Москвой неизбежны. Он подчеркнул, что серьезные западные политики не думают о вступлении Украины в НАТО, так как подобный сценарий привел бы к военному конфликту с Россией.

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