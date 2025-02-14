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10:00, 14 февраля 2025Бывший СССР

В Грузии отказались говорить приятные слова для ЕС

Бочоришвили: Нас интересует будущее Грузии, а не что напишут в резолюции ЕС
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Embassy of Georgia to the United States

Тбилиси в первую очередь интересуют национальные интересы Грузии и будущее страны, а не что напишут в резолюции Европейского союза (ЕС) по этому поводу. Говорить приятные слова для Брюсселя отказался глава МИД республики Мака Бочоришвили, его слова передает в Telegram «Sputnik Грузия».

«Нам нужно защищать нашу страну, ее интересы. Прежде всего, отправной точкой должно быть будущее нашей страны, а не то, что какой-нибудь депутат Европарламента напишет в резолюции», — заявил дипломат.

Он добавил, что на вопрос о важности защиты собственных интересов отвечают события, происходящие на Украине.

Ранее в Грузии заявили об отсутствии суверенитета у стран Прибалтики. По словам премьер-министра республики Ираклия Кобахидзе, введя санкции против высокопоставленных грузинских чиновников, Эстония и Литва доказали, что не обладают самостоятельностью.

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