В Грузии заявили об отсутствии суверенитета у стран Прибалтики

Премьер Грузии Кобахидзе: Эстония и Литва не обладают самостоятельностью

Введя санкции против высокопоставленных грузинских чиновников, Эстония и Литва доказали, что не обладают самостоятельностью. Об отсутствии суверенитета у стран Прибалтики заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, его слова передает портал tabula.ge.

«Эстония и Литва ввели санкции против высокопоставленных чиновников нашей страны. Это абсолютно несерьезно и доказывает лишь то, что эти страны не управляются суверенно. У этих государств нет суверенных правительств, и они действуют по указке», — заявил глава грузинского правительства.

Он добавил, что ради дружбы с эстонским народом Тбилиси останется в одностороннем режиме положительных отношений с Таллином.

Ранее Кобахидзе заявил, что Грузия планирует построить отношения с Кувейтом, основанные на тесной дружбе. По его словам, Тбилиси будет углублять отношения с Эль-Кувейтом в самых разных областях.