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12:25, 14 февраля 2025Силовые структуры

В Италии задержан организовавший многомилионную схему мошенничества россиянин

В Италии задержали разыскиваемого по каналам Интерпола российского мошенника
Варвара Митина (редактор)

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Правоохранители Италии задержали разыскиваемого по каналам Интерпола россиянина. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мужчина обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Он находится в розыске с октября 2024 года.

По версии следствия, в период с 2016 по 2017 год злоумышленник попытался украсть у Агентства по страхованию вкладов более 146 миллионов рублей. Для этого он и его сообщники оформили множество фиктивных вкладов в банке, которому грозило банкротство. Однако реализовать этот план не получилось. В результате мужчина скрылся от силовиков в другой стране.

Ранее стало известно, что Турция экстрадирует обвиняемого в разбое и расправе над человеком Олима Махмудова, разыскиваемого по каналам Интерпола.

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