Турция выдаст России обвиняемого в разбое и расправе над человеком

Турция экстрадирует обвиняемого в разбое и убийстве в Санкт-Петербурге

Турция экстрадирует обвиняемого в разбое и расправе над человеком Олима Махмудова, разыскиваемого по каналам Интерпола. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России.

По версии следствия, в сентябре 2008 года в Санкт-Петербурге мужчина вместе с соучастниками напал на потерпевшего, завладел его машиной, телефоном, деньгами, после чего скрылся.

Махмудов знал, что о преступлении известно еще одному человеку, и в январе 2009 года нанес ему удар ножом в грудь. Потерпевший не выжил. После этого мужчина скрывался от правоохранительных органов.

В июне 2011 года он был объявлен в международный розыск.

Ранее сообщалось, что росгвардейцы задержали мужчину за расправу над другом на спортивной базе.

