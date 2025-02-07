Росгвардейцы задержали мужчину за расправу над другом на спортивной базе

В Орехово-Зуеве мужчину задержали за убийство друга на спортивной базе

В подмосковном Орехово-Зуеве сотрудники Росгвардии задержали мужчину за расправу над другом в спортивном центре. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники получили сообщение о срабатывании тревожной кнопки в комплексе для досуга на улице Стадионная. Выяснилось, что в одном из арендованных домов на базе отдыха поссорились мужчины из двух семей, уточняет старший помощник руководителя главного управления Следственного комитета России по региону Ольга Врадий. Агрессивный мужчина четыре раза ударил друга ножом и избил его пасынка. Спасти раненого не удалось, второго пострадавшего госпитализировали.

Нападавшего передали следователям, он арестован до 3 апреля. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Московской области суд приговорил мужчину к 16 годам за похищение и расправу.