В Киеве заявили об отсутствии гарантий для Украины в соглашении с США о природных ресурсах

Гончаренко: В соглашении о ресурсах с США нет пунктов о гарантиях для Украины

В соглашении Украины и США о природных ресурсах нет пунктов о гарантиях безопасности для Киева. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

По его словам, на встрече с сенаторами США по данному соглашению Зеленский заявил, что на Украине перед тем, как подписывать документы, их принято прочитать. «И еще [Зеленский] сказал, что он там не нашел ничего о гарантиях [для Украины]», — добавил депутат.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Владимир Зеленский не подписал переданный министром финансов США Скоттом Бессентом проект соглашения об использовании редкоземельных металлов. Как отмечается, политик рассчитывал на личную встречу с президентом США Дональдом Трампом для обсуждения урегулирования конфликта на Украине и использования полезных ископаемых Вашингтоном.