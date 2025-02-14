Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:16, 14 февраля 2025Бывший СССР

В Киеве заявили об отсутствии гарантий для Украины в соглашении с США о природных ресурсах

Гончаренко: В соглашении о ресурсах с США нет пунктов о гарантиях для Украины
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В соглашении Украины и США о природных ресурсах нет пунктов о гарантиях безопасности для Киева. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

По его словам, на встрече с сенаторами США по данному соглашению Зеленский заявил, что на Украине перед тем, как подписывать документы, их принято прочитать. «И еще [Зеленский] сказал, что он там не нашел ничего о гарантиях [для Украины]», — добавил депутат.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Владимир Зеленский не подписал переданный министром финансов США Скоттом Бессентом проект соглашения об использовании редкоземельных металлов. Как отмечается, политик рассчитывал на личную встречу с президентом США Дональдом Трампом для обсуждения урегулирования конфликта на Украине и использования полезных ископаемых Вашингтоном.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Набиуллина рассказала, когда инфляция достигнет пика в 2025 году. К чему готовиться россиянам?

      В российском регионе пожаловались на 10-летнюю борьбу с черной плесенью в доме

      В СПЧ поддержали празднующих День всех влюбленных россиян

      В российском регионе задержали бывшего замгубернатора за взятку

      Туристка решила отметить национальный праздник в Индии, была изнасилована и не выжила

      Зеленский встретился с делегацией Сената США

      Стало известно об угрожающей пользователям WhatsApp опасности

      Найден способ делать зомби из пауков

      Исполнитель роли Бэтмена проговорился о новом фильме

      Врач развеяла миф о правильном питании и раке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше