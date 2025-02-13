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15:04, 13 февраля 2025Бывший СССР

Стал известен статус соглашения Украины и США о редкоземельных металлах

CNN: Зеленский не подписал проект соглашения с США о редкоземельных металлах
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский не подписал переданный министром финансов США Скоттом Бессентом проект соглашения об использовании редкоземельных металлов. Об этом пишет CNN.

«[Зеленскому] представили, как он сам выразился, серьезных людей — и в основном финансовое соглашение, переданное Бессентом, которое Зеленский так и не подписал», — отмечают авторы.

CNN подчеркнул статус соглашения Украины и США о редкоземельных металлах и указал на неуверенность Зеленского в ходе встречи с Бессентом в Киеве 12 февраля. Как отмечается, политик рассчитывал на личную встречу с президентом США Дональдом Трампом для обсуждения урегулирования конфликта на Украине и использования полезных ископаемых.

Ранее Зеленский назвал дату подписания соглашения Украины и США по недрам. Он добавил, что дал поручение своей команде ознакомиться с документом в течение двух дней, чтобы как можно раньше его подписать.

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