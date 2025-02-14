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08:10, 14 февраля 2025Бывший СССР

В МИД рассказали о намерениях Киева срывать диалог между Россией и США диверсиями

МИД РФ: Киев будет пытаться сорвать диалог между Россией и США диверсиями
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетДиверсии в России

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress

Киев будет пытаться сорвать стартовавший диалог между Россией и США диверсиями и терроризмом. Об этом сообщил посол Министерства иностранных дел (МИД) России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в Telegram-канале.

По его словам, Киев «истерично реагирует» на начавшийся диалог президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа попытками массированных налетов беспилотников на российские регионы. Он упомянул о сбитых 13 февраля 37 украинских дронов над Брянской областью и более 40 сбитых сегодня над Белгородской областью.

Дипломат заключил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому и «ястребиной коалиции» стран-партнеров очень не по душе стартовавший диалог. По его словам, Киев будет пытаться сорвать диалог России и США терроризмом и попытками оказания давления на гражданское население.

Ранее вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил, что отношения США и России будут пересмотрены в случае урегулирования конфликта на Украине. Он добавил, что администрация Трампа попытается убедить Россию в том, что она добьется большего в результате мирных переговоров, чем при продолжении боевых действий.

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