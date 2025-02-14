В Москве выросли продажи новостроек

Росреестр: Продажи новостроек в Москве в январе выросли на 13 %

Количество продаж жилья в новостройках в Москве в январе 2025 года увеличилось по сравнению с январем прошлого года на 13 процентов, до шести тысяч договоров долевого участия в строительстве (ДДУ). Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Росреестра.

С учетом нежилой недвижимости управление зарегистрировало в январе почти 9,3 тысячи ДДУ — на три процента больше, чем по итогам начала прошлого года.

По словам руководителя управления Росреестра по Москве Игора Майдана, рынок первичной недвижимости столицы демонстрирует в январе положительную динамику по числу оформленных сделок по сравнению с предыдущими годами вопреки ожиданиям некоторых участников рынка.

Январский показатель в 9,2 тысячи договоров на пять процентов выше среднего показателя января в 2023-2024 годах, а также второй после января 2022 года.

В конце 2024 года ввод нового жилья в России рухнул на 13 процентов. Сильнее всего ввод проектов просел на юге России — на 23,1 процента. Далее по этому показателю следует северо-запад (минус 22,6 процента) и центральная часть (минус 14,9 процента). Меньше всего строительство нового жилья сократилось на Урале — на 2,2 процента.