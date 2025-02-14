Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:14, 14 февраля 2025Экономика

В Москве выросли продажи новостроек

Росреестр: Продажи новостроек в Москве в январе выросли на 13 %
Мария Черкасова

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Количество продаж жилья в новостройках в Москве в январе 2025 года увеличилось по сравнению с январем прошлого года на 13 процентов, до шести тысяч договоров долевого участия в строительстве (ДДУ). Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Росреестра.

С учетом нежилой недвижимости управление зарегистрировало в январе почти 9,3 тысячи ДДУ — на три процента больше, чем по итогам начала прошлого года.

По словам руководителя управления Росреестра по Москве Игора Майдана, рынок первичной недвижимости столицы демонстрирует в январе положительную динамику по числу оформленных сделок по сравнению с предыдущими годами вопреки ожиданиям некоторых участников рынка.

Январский показатель в 9,2 тысячи договоров на пять процентов выше среднего показателя января в 2023-2024 годах, а также второй после января 2022 года.

В конце 2024 года ввод нового жилья в России рухнул на 13 процентов. Сильнее всего ввод проектов просел на юге России — на 23,1 процента. Далее по этому показателю следует северо-запад (минус 22,6 процента) и центральная часть (минус 14,9 процента). Меньше всего строительство нового жилья сократилось на Урале — на 2,2 процента.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе раскрыли возможную команду России по переговорам по Украине

      Эксперт подсчитал среднюю стоимость ремонта в «однушке»

      Переговоры России и США назвали пинком под зад для Европы

      Пропавшая на несколько месяцев женщина нашлась рожающей в метро

      Еще одна российская авиакомпания объявила распродажу авиабилетов

      Москвич показал зефир с металлической стружкой из «ВкусВилла»

      Россия отвергла обвинения Молдавии по поводу упавших обломков

      Зеленский усомнился в существовании плана США по урегулированию конфликта

      Названа стоимость самой дешевой квартиры в Подмосковье

      В Литве заявили о пустых европейских резервах из-за Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше