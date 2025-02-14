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12:35, 14 февраля 2025Экономика

Ввод нового жилья в России рухнул впервые за несколько лет

ЦБ: Ввод нового жилья в России рухнул на 13 % впервые за несколько лет
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В конце 2024 года ввод нового жилья в России рухнул на 13 процентов. Отрицательная динамика наблюдается впервые за несколько лет — до этого фиксировался незначительный прирост, пишут «Известия» со ссылкой на данные Центробанка (ЦБ).

Аналитики отметили, что ситуация отличается в зависимости от региона страны. Так, сильнее всего ввод проектов просел на юге России — на 23,1 процента. Далее по этому показателю следует северо-запад (минус 22,6 процента) и центральная часть (минус 14,9 процента). Меньше всего строительство нового жилья сократилось на Урале — на 2,2 процента.

Ранее, в октябре 2024 года, в целом по России наблюдалось лишь небольшое сокращение показателей — на 2,6 процента. До этого весь год значения только росли. Например, в январе 2024-го и январе 2023-го рост был более 30 процентов, подчеркнули специалисты.

Снижение темпов ввода жилья в стране специалисты объясняют ожиданием застройщиками снижения объемов продаж в 2025 году на фоне недоступной ипотеки. Они падали и на протяжении всего второго полугодия 2024-го — по итогам декабря выдача ипотеки снизилась на 74 процента год к году.

Ранее стало известно, что в Москве предложение новостроек сократилось на 5,4 процента за месяц. По площади экспозиция сократилась на 6,5 процента, уточнили эксперты.

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