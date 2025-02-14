В Мюнхене допустили возможность встречи представителей России и США

Глава Мюнхенской конференции Хойсген допустил встречу представителей РФ и США

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген допустил, что на полях мероприятия может состояться встреча представителей России и США, несмотря на отсутствие аккредитации у российской стороны. Его слова передает Bild.

«Мы не аккредитовывали никаких представителей правительства России на нашу конференцию. Без аккредитации они сюда не попадут», — отметил Хойсген.

Глава конференции добавил, что российские представители не получали визы на мероприятие, в связи с чем организаторы «ничего не знают об официальных лицах из России, которые сюда приедут». При этом, по словам Хойсгена, «можно представить способы» прибытия российской делегации, в связи с чем он «не может исключать» вероятность их встречи с представителями США.

«Мы ничего об этом не знаем, но я не могу этого исключать, однако у меня нет никаких других данных, кроме того, что, как и вы знаете, анонсировал [президент США Дональд] Трамп», — подчеркнул Хойсген.

Ранее американский лидер сообщил, что представители России и США 14 февраля проведут контакты по урегулированию украинского конфликта. Стороны, по его словам, встретятся на Мюнхенской конференции по безопасности.