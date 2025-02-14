В Пентагоне заявили об уязвимости США перед ядерной атакой Северной Кореи

Генерал Гийо: КНДР готова начать производство МБР, способных достичь США

Северная Корея, возможно, готова начать производство межконтинентальных баллистических ракет (МБР), способных достичь территории США. Об этом заявил командующий континентальной обороной Пентагона, глава Северного командования США генерал Грегори Гийо, сообщает Bloomberg.

«Режим [лидера КНДР] Ким Чен Ына, вероятно, способен доставить ядерное оружие к целям по всей Северной Америке, одновременно сводя к минимуму наши возможности по предоставлению предварительного оповещения из-за сокращенного времени подготовки к запуску, обеспечиваемого твердотопливной конструкцией», — предупредил он в письменных показаниях в сенатском комитете по вооруженным силам.

Гийо также привел в пример октябрьский испытательный запуск твердотопливной МБР Hwasong-19, которую можно развернуть и подготовить к запуску быстрее, чем ракету с жидким топливом. По словам генерала, риторика о новой МБР Северной Кореи «свидетельствует, что Ким стремится перевести свою программу создания стратегических вооружений из стадии исследований и разработок в стадию серийного производства и развертывания, что может быстро расширить арсенал Северной Кореи». Он отметил, что данный факт ослабляет его уверенность в способности Северного командования защищаться от баллистических ракет.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что власти США и западных стран затягивают конфликт на Украине в безуспешных попытках нанести России стратегическое поражение. Он также подчеркнул, что Пхеньян неизменно противостоит действиям, противоречащим международной справедливости и глобальному миру.