Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:48, 14 февраля 2025Мир

В Пентагоне заявили об уязвимости США перед ядерной атакой Северной Кореи

Генерал Гийо: КНДР готова начать производство МБР, способных достичь США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: KCNA / Reuters

Северная Корея, возможно, готова начать производство межконтинентальных баллистических ракет (МБР), способных достичь территории США. Об этом заявил командующий континентальной обороной Пентагона, глава Северного командования США генерал Грегори Гийо, сообщает Bloomberg.

«Режим [лидера КНДР] Ким Чен Ына, вероятно, способен доставить ядерное оружие к целям по всей Северной Америке, одновременно сводя к минимуму наши возможности по предоставлению предварительного оповещения из-за сокращенного времени подготовки к запуску, обеспечиваемого твердотопливной конструкцией», — предупредил он в письменных показаниях в сенатском комитете по вооруженным силам.

Гийо также привел в пример октябрьский испытательный запуск твердотопливной МБР Hwasong-19, которую можно развернуть и подготовить к запуску быстрее, чем ракету с жидким топливом. По словам генерала, риторика о новой МБР Северной Кореи «свидетельствует, что Ким стремится перевести свою программу создания стратегических вооружений из стадии исследований и разработок в стадию серийного производства и развертывания, что может быстро расширить арсенал Северной Кореи». Он отметил, что данный факт ослабляет его уверенность в способности Северного командования защищаться от баллистических ракет.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что власти США и западных стран затягивают конфликт на Украине в безуспешных попытках нанести России стратегическое поражение. Он также подчеркнул, что Пхеньян неизменно противостоит действиям, противоречащим международной справедливости и глобальному миру.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Шольц увидел в Трампе угрозу для Украины, Германии и всей Европы. Что обеспокоило немецкого канцлера?

      Раскрыт масштаб разрушенного ВСУ культурного наследия в Курской области

      В Раде объяснили причины введения санкций против Порошенко

      В российском городе произошла смертельная авария с машиной скорой помощи

      В районе Аляски произошло мощное землетрясение

      Google уличили в одном запрете для россиян

      В Пентагоне заявили об уязвимости США перед ядерной атакой Северной Кореи

      Россиянин подстроил отравление слойками с ртутью в Москве из-за ревности

      Стало известно о вынужденном ползать по подъезду ветеране СВО

      В США указали на решение Трампа исключить Киев из переговоров по урегулированию конфликта

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше