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14:53, 14 февраля 2025Экономика

В Петербурге расчистили одну из главных свалок

В Санкт-Петербурге расчистили свалку в поселке Янино
Мария Черкасова

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге последнюю партию продуктов переработки твердых коммунальных отходов (ТКО) со свалки в поселке Янино направили на утилизацию. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Отходы, копившиеся с 2018 по 2021 годы, увезли с завода МПБО-2. Разбирать свалку начали летом 2022 года: отходы вывозили на предприятие, занимающееся сбором и утилизацией отходов 4-го и 5-го класса опасности.

Для вывоза всех накопленных отходов потребовалось совершить практически две тысячи рейсов. В общей сложности было ликвидировано 57 тысяч тонн отходов в объеме 105 тысяч кубических метров — это сопоставимо с общей площадью 42 олимпийских бассейнов, отчитались в администрации.

Ранее жители Городовиковска и его окрестностей в Калмыкии пожаловались на огромные мусорные поля, которые никто не убирает. Жители обвинили в появлении свалки организацию «Спецавтохозяйство», которая перестала вывозить мусор, поскольку полигон оказался заполнен, а нового предусмотрено не было.

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