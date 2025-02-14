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12:57, 14 февраля 2025Бывший СССР

В Раде допустили требование в адрес Киева передать России подконтрольные территории

Депутат Рады Бужанский: В Мюнхене от Киева могут потребовать передачи территорий
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Западные политики могут потребовать от Украины в ходе Мюнхенской конференции передать России подконтрольные Киеву территории. С таким предположением выступил депутат Верховной Рады Украины Максим Бужанский в своем Telegram-канале.

«Сегодня в Мюнхене прозвучат предложения или тезисы, целью которых будет миром дать России не только то, что она уже захватила (имеются в виду занятые Вооруженными силами (ВС) России территории Донецкой и Луганской народной республик, Херсонской и Запорожской областей — прим. «Ленты.ру»)», — допустил политик.

Бужанский предположил, что в ходе конференции в Мюнхене западные политики могут пойти на разграничение территории Украины. По мнению депутата, украинское руководство ответит отказом на подобные предложения. Он также добавил, что отказ Киева станет испытанием для украинского общества.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал дату начала контактов России и США по урегулированию конфликта на Украине. По словам политика, стороны встретятся на Мюнхенской конференции по безопасности.

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