В Раде объяснили причины введения санкций против Порошенко

Дубинский: Санкции против Порошенко показывают неготовность Зеленского к миру

Санкции против бывшего президента Украины Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) показывают неготовность действующего украинского президента Владимира Зеленского к миру. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Зеленский делает всё, чтобы мир не наступил никогда, пока он есть», — подчеркнул политик.

Дубинский объяснил причины введения 12 февраля санкций Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины против Порошенко желанием украинского руководства затруднить принятие любого мирного соглашения. По его мнению, санкции против предпринимателя являются большим, чем просто попыткой исключить его партию «Европейская солидарность» из голосований в Раде.

Ранее член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько объяснил в комментарии «Ленте.ру» мотивы санкций против Порошенко. По его мнению, решения СНБО следует воспринимать в первую очередь как подготовку к предстоящим в стране выборам.