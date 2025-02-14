В Раде снова заблокировали трибуну из-за санкций против Порошенко

«Европейская солидарность» блокирует трибуну ВР из-за санкций против Порошенко

Депутаты Верховной Рады от партии «Европейская солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) второй день подряд блокируют трибуну парламента. Это показано на YouTube-канале политического объединения.

На опубликованных кадрах видно, что депутаты начали блокировку трибуны еще до начала заседания Верховной Рады. Они держат плакаты в знак протеста против санкций, объявленных властями в отношении Порошенко. Сопредседатель фракции Артур Герасимов заявил, что власти используют давление, угрозы и запугивание, чтобы убрать его партию из парламента.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский заявил, что санкции против Порошенко показывают неготовность действующего украинского президента Владимира Зеленского к миру. По его мнению, санкции против Порошенко являются большим, чем просто попыткой исключить партию «Европейская солидарность» из голосований в парламенте.