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11:35, 14 февраля 2025Бывший СССР

В Раде снова заблокировали трибуну из-за санкций против Порошенко

«Европейская солидарность» блокирует трибуну ВР из-за санкций против Порошенко
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: IMAGO / dts Nachrichtenagentur / Globallookpress.com

Депутаты Верховной Рады от партии «Европейская солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) второй день подряд блокируют трибуну парламента. Это показано на YouTube-канале политического объединения.

На опубликованных кадрах видно, что депутаты начали блокировку трибуны еще до начала заседания Верховной Рады. Они держат плакаты в знак протеста против санкций, объявленных властями в отношении Порошенко. Сопредседатель фракции Артур Герасимов заявил, что власти используют давление, угрозы и запугивание, чтобы убрать его партию из парламента.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский заявил, что санкции против Порошенко показывают неготовность действующего украинского президента Владимира Зеленского к миру. По его мнению, санкции против Порошенко являются большим, чем просто попыткой исключить партию «Европейская солидарность» из голосований в парламенте.

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