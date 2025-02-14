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09:14, 14 февраля 2025Россия

В РАН высказались за беременность после первого же секса

Акушер-гинеколог Коган назвал идеальным приводящий к беременности первый секс
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sotnikov Misha / Shutterstock / Fotodom

Идеальным для женщин первым сексом является тот половой контакт, который заканчивается беременностью. Об этом заявил российский акушер-гинеколог, член-корреспондент РАН, профессор Игорь Коган, его слова приводит 360.ru в Telegram.

По заявлению Когана, в России промежуток между началом половой жизни и родами слишком велик: если первый контакт происходит в среднем в 16 лет, то роды — в 30-32 года. Он добавил, что этот период следует сокращать. «Первый половой акт в идеале должен завершиться беременностью и успешными родами», — высказался профессор.

Отмечается, что заявление эксперта вызвало резонанс и Когану пришлось оправдываться за свои слова. Он сообщил, что не призывает рожать с 16 лет.

Ранее сообщалось, что россиянка на шестом месяце беременности вызвала выкидыш и отрезала пуповину ножом.

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