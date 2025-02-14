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15:36, 14 февраля 2025Силовые структуры

В России начали освобождать от наказания осужденных за смерть пациентов врачей

В РФ стали освобождать от наказания врачей, осужденных за гибель пациентов
Игорь Надеждин
Игорь Надеждин (Специальный корреспондент отдела «Силовые структуры»)

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

В России начался процесс освобождения врачей, осужденных за гибель пациентов, от отбытия наказания, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Речь идет о приговорах, вынесенных по статье 238 УК («Выполнение работ или оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности») — в конце 2024 года Госдума по инициативе депутата Бадмы Башанкаева дополнила эту статью примечанием, которое, по замыслу его авторов, освободит врачей от уголовного преследования: «Действие настоящей статьи не распространяется на медицинских работников при оказании ими медицинской помощи».

В пятницу, 14 февраля, Черновской суд Читы удовлетворил ходатайство защиты и освободил от наказания анестезиолога-реаниматолога Игоря Григорьева, осужденного на 2,5 года лишения свободы, сообщили «Ленте.ру» в суде. «В ходе рассмотрения ходатайства деяния врача переквалифицированы со статьи 238 на статью 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») и назначено наказание в виде 2,5 года ограничения свободы. Осужденный освобожден из-под стражи немедленно после оглашения приговора», — рассказали в суде, добавив, что у него истек срок давности. При этом формально судимость у врача остается. Также суд снял с него запрет на медицинскую деятельность.

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Гусиноозерский суд республики Бурятия по тем же основаниям принял решение освободить от наказания анестезиолога-реаниматолога Алдара Цыденова, осужденного за гибель Захара Котенко — мальчик, которого госпитализировали с ОРВИ, из-за неправильных действий медика впал в кому и через две недели скончался. В решении суда, которое имеется в распоряжении редакции, указано, что «внесенные в статью 238 УК РФ изменения улучшают положение осужденного и подлежат применению». Иначе говоря, в данном случае закон имеет обратную силу, поэтому доктор будет освобожден от наказания сразу после вступления решения в законную силу.

Вместе с тем, единой практики и единого мнения в судах до сих пор нет, и решения выносятся разные, следует из материалов, имеющихся в распоряжении «Ленты.ру». Так, Ксотовский городской суд Нижегородской области отказался удовлетворить ходатайство осужденной к принудительным работам акушеру-гинекологу Марине Тахаув. По версии следствия, из-за ее неправильных действий скончалась женщина.

«Суд пришел к выводу, что общественно опасное деяние, подпадающее под признаки преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ не было декриминализовано законодателем, примечание к статье 238 УК РФ не устраняет преступность деяния, а исключает из субъектов данного общественно опасного деяния медицинских работников в случае оказания ими медицинской помощи. Однако это не исключает, по мнению суда, возможность квалификации их действий по иному составу преступления», — сообщили «Ленте.ру» в суде.

Пока ни одно из решений, кроме освобождения доктора Григорьева, в законную силу не вступило.

В декабре 2024 года сообщалось, что пострадавшие от некачественно оказанной медицинской помощи обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой не подписывать изменения в Уголовный кодекс, снимающие с медицинских работников уголовную ответственность за допущенные нарушения в лечении.

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