Путина призвали не освобождать врачей от ответственности за медицинские преступления

Путина призвали не снимать с врачей ответственность за медицинские преступления

Пострадавшие от некачественно оказанной медицинской помощи обратились к Президенту России Владимиру Путину с просьбой не подписывать изменения в Уголовный кодекс, снимающие с медицинских работников уголовную ответственность за допущенные нарушения в лечении. Текст письма есть в распоряжении «Ленты.ру».

Признанные потерпевшими по уголовным делам в отношении врачей призывают не декриминализировать статью 238 УК. По их мнению, в случае принятия изменений фактически будут узаконены подпольные аборты неквалифицированным медперсоналом, применение запрещенного во всем мире, в том числе в РФ приема Кристеллера (выдавливание ребенка из утробы матери), случаи сепсиса вследствие использования на операциях нестерильных инструментов, и другие общественно опасные деяния. «В настоящее время за эти манипуляции привлечь к ответственности можно только по статье о небезопасном выполнении работ и оказании услуг, и в случае декриминализации этой статьи конституционные права потерпевших на судебную защиту и на правосудие будут нарушены», — утверждают подписавшие обращение активисты.

Перед принятием указанного законопроекта необходимо обеспечить возможность доступа потерпевших от некачественного оказания медицинских услуг к реальному правосудию по преступлениям, совершаемым медицинским работникам. В первую очередь необходимо увеличить сроки давности по статьям 109 и 118 УК РФ (причинение смерти и причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей), сократить сроки расследования уголовных дел и ликвидировать очередь на комиссионную судебно-медицинскую экспертизу, ввести обязательное страхование ответственности медицинских работников.

Под обращением в первые два часа подписались 178 человек во свей России — родители детей, погибших или ставших инвалидами из-за неправильного ведения родов, родственники погибших рожениц, и женщины, вынужденные долго лечиться. Как следует из расшифровки подписей, по некоторым уголовным делам потерпевшими признаны 10 и более человек.

17 декабря Государственная Дума приняла сразу во втором и в третьем чтении поправку в УК, которая запрещает распространение действия статьи 238 УК РФ на действия медицинских работников при оказании медицинской помощи. Эта поправка была внесена в тот же день перед вторым чтением заместителем председателя комитета по здравоохранению Государственной Думы проктологом Бадмой Башанкаевым, и на неё не было получено ни отзыва правительства, ни заключения правового департамента Государственной Думы, ни оценки Верховного суда РФ. Внесенная поправка вызвала неоднозначную реакцию как среди медиков, так и среди юристов. Многие указывают на её непродуманность и популистский характер.

