В России медиков перестанут судить по одной статье

В России медиков перестанут судить по статье об оказании небезопасных услуг

В России медиков перестанут судить по одной статье. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев заявил, что речь идет о 238 статье об оказании небезопасных услуг, передает «Интерфакс».

Парламентарий напомнил, что по ней врачей чаще всего привлекают к ответственности. Башанкаев рассказал, что Соответствующий закон депутаты Госдумы одобрили в третьем чтении 17 декабря.

Согласно принятым поправкам, статью 238 УК РФ решено было дополнить примечанием: «Действие настоящей статьи не распространяется на случаи оказания медицинскими работниками медицинской помощи».

«Быть врачом — всегда риск, хирурги, анестезиологи, акушеры рискуют каждый день, оказывая экстренную, плановую, высокотехнологичную помощь, именно помощь, а не услуги», — подчеркнул депутат.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил с идеей исключить врачей и учителей из списка профессий для выдачи временного вида на жительство.