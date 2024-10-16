Володин: нужно исключить врачей и учителей из списка профессий для выдачи ВНЖ

В России захотели перестать выдавать работникам-мигрантам двух профессий вид на жительство (ВНЖ) в упрощенном порядке. С предложением исключить из этого перечня врачей и учителей выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает ТАСС.

Володин порассуждал о целесообразности привлечения мигрантов в сферы образования и здравоохранения. По его мнению, на сегодняшний день необходимо найти решения для того, чтобы привлекать к работе именно российских специалистов. Он отметил, что только 34 процента российских выпускников по целевому набору возвращаются работать в больницы.

«И почему они не идут? А у нас министерство здравоохранения подает заявку, для того чтобы мигранты ехали работать врачами и медсестрами. (...) Надо изначально вывести из перечня специальностей такие направления, как здравоохранение и образование. Только так. Тогда наша лучшая научная, преподавательская школа будет готовить качественных специалистов. И мы, понимая ответственность, сделаем все возможное и для создания условий для врача и учителя», — заключил Володин.

Ранее Минэкономразвития вынесло на общественное обсуждение инициативу предоставлять ВНЖ только мигрантам, работающим в стране по российскому диплому. При этом, как следует из законопроекта, после получения профильного образования мигрант должен проработать по специальности не менее полугода.

На 2025-й год правительство России утвердило квоту на временное проживание иностранцев в стране в размере 5,5 тысячи разрешений, что вдвое меньше уровня 2024-го года.