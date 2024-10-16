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08:44, 16 октября 2024Россия

В России захотели ввести новое условие для работы мигрантов

В РФ захотели разрешить жить только работающим по российскому диплому мигрантам

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

В России захотели ввести новое условие для работы мигрантов — предоставлять вид на жительство (ВНЖ) только мигрантам, работающим в стране по российскому диплому. Соответствующее предложение на общественное обсуждение вынесло Минэкономразвития, пишет «Российская газета».

Речь идет о мигрантах, которые окончили российские колледжи, техникумы, вузы, а также научные организации. «В российскую экономику будут привлекаться иностранные специалисты, владеющие в достаточной степени русским языком, знакомые с культурными особенностями России», — отметили в министерстве.

При этом, как следует из законопроекта, после получения профильного образования мигрант должен проработать по специальности не менее полугода до дня подачи заявления на получение ВНЖ.

Ранее в Минтруде предложили изменить действующую в России систему привлечения мигрантов к работе и, в частности, отказаться от их свободного въезда в страну.

Правительство России утвердило квоту на временное проживание иностранцев в стране в размере 5,5 тысячи разрешений в 2025 году. Этот показатель вдвое меньше уровня 2024-го года.

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      Елена Торубарова
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