В России почти иссякли запасы популярных иномарок

Автоэксперт Васильев: В России почти не осталось недорогих новых иномарок

В России почти иссякли запасы недорогих автомобилей брендов, популярных до 2022 года. Об этом заявил автоэксперт Егор Васильев, его цитирует РИА Новости.

Иномарки вроде Hyundai Solaris, Kia Rio, Renault Logan и Duster, VW Polo и Skoda Rapid не производятся с 2022 года. Дилеры продавали оставшиеся на складах машины, так как спрос на них носил скорее инерционный характер. По словам Васильева, в умах потребителей остались воспоминания о высоком качестве ушедших из России марок, а связанные с ними проблемы забылись.

Попытка приобрести авто по схеме параллельного импорта выливается в необоснованные траты и риск, связанный с возможностью проведения послепродажного обслуживания. Их место заняли «китайцы», разнообразие которых в моделях и ценах сохраняет для россиян возможность покупки нового авто.

За последние 15 лет в России резко выросли средние сроки владения автомобилями. По данным «Автостата», в 2009 году средние сроки владения машинами составляли примерно три года, а к концу 2024-го — началу 2025-го показатель превысил семь лет. Как заявил глава аналитического агентства Сергей Целиков, в среднесрочной перспективе ситуация может измениться в отношении сроков владения конкретно китайскими автомобилями.