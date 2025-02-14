В Совфеде потребовали отказаться от ящиков для «валентинок» в российских школах

Сенатор Косихина: Необходимо отказаться от празднования Дня святого Валентина

В Совфеде потребовали отказаться от празднования Дня святого Валентина в российских школах и вузах, а также не поддерживать традицию с выставлением ящиков для «валентинок». С такой инициативой выступила сенатор Наталия Косихина, передает ТАСС.

По словам сенатора, праздник популярен у россиян моложе 24 лет. В частности, в школах и университетах поддерживают традицию, размещая в коридорах специальные ящики для посланий друг другу, что, по мнению Косихиной, является поводом для заниженной самооценки у тех, кто не получил открытку в праздник.

«Это может потенциально привести в отдаленной перспективе к негативным последствиям (...) Считаю, что нам необходимо отказаться от традиции празднования этого дня, (...) разъясняя, в частности, родителям подрастающего поколения важность отмечать и помнить о наших праздниках, как День семьи, любви и верности», — заключила она.

Сенатор также выразила уверенность, что «в краткосрочной перспективе День святого Валентина будет окончательно забыт».

Ранее в Минпросвещения предложили вернуть школьные дискотеки. Инициативу обосновали тем, что только восемь процентов детей хотят начать семейную жизнь в возрасте от 18 до 21 года, что может являться следствием отсутствия условий для романтических отношений учащихся. Позднее высказавшая такое мнение чиновница решила уволиться.

