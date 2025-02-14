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15:26, 14 февраля 2025Мир

В Великобритании допустили отправку миротворцев на Украину

The Standard: Великобритания допускает отправку миротворцев на Украину
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Великобритания допускает отправку миротворческих войск на Украину, поскольку у королевства есть для этого возможности. Об этом сообщает газета The Standard со ссылкой на источники.

«У Великобритании есть возможность отправить миротворцев на Украину», — заявил неназванный собеседник издания из кабинета министров.

Кроме того, британский министр науки, инноваций и технологий Питер Кайл подчеркнул, что королевство является «ведущим государством в вопросах поддержания мира».

Ранее стало известно, что в Министерстве обороны Великобритании посоветовали Украине отклонить предложения президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта. Источники выразили мнение, что американский лидер пошел на уступки и ослабил позицию Запада и Киева еще до начала мирных переговоров.

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