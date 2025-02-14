Вэнс указал на важность начала диалога России и Украины

Вэнс: Чтобы разрешить конфликт, России и Украине важно начать диалог

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о важности диалога России и Украины для разрешения конфликта. Трансляцию Мюнхенской конференции ведет Reuters.

На встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским политик подчеркнул, что странам необходимо ответственно подойти к разрешению украинского кризиса. Вэнс назвал начало диалога задачей высокопоставленных американских делегатов, прибывших на конференцию.

«Это важно для нас — начать контакты с другой стороной, чтобы начать беседы, которые нужны, чтобы это прекратилось», — сказал он.

Вэнс отметил, что переговоры главы Белого дома Дональда Трампа и президента России Владимира Путина по урегулированию конфликта приведут к шокирующей сделке. По его словам, у Трампа «нет шор на глазах» в данном вопросе.

Вице-президент подчеркнул, что Трамп пытается добиться прочного урегулирования конфликта, при котором Восточная Европа не будет снова находиться в состоянии конфликта всего через пару лет.