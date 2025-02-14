Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:37, 14 февраля 2025Мир

Вэнс назвал Зеленскому главную цель США на Украине

Вэнс на встрече с Зеленским: цель США — достижение устойчивого мира на Украине
Семен Александров (редактор)

Фото: Matthias Schrader / АР

Цель США — достижение устойчивого мира на Украине. Об этом на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, видео со встречи политиков опубликовал телеканал NBC News.

«Цель, как ее обозначил президент [США Дональд] Трамп, состоит в том, чтобы конфликт закончился», — сказал он в начале переговоров.

Американский вице-президент подчеркнул, что Трамп пытается добиться прочного урегулирования украинского конфликта, при котором Восточная Европа не будет снова находиться в состоянии конфликта всего через пару лет.

Ранее Вэнс отметил, что переговоры Дональда Трампа и президента России Владимира Путина по урегулированию конфликта на Украине приведут к шокирующей сделке. По его словам, у Трампа «нет шор на глазах» в вопросе урегулирования украинского конфликта.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Вэнс назвал Зеленскому главную цель США на Украине

      Названы главные признаки тупиковых отношений

      Зеленский рассказал об итогах встречи с Вэнсом в Мюнхене

      Звезда «Дома-2» сделала ремонт на кухне и разрыдалась

      В России придумали новый способ сортировать мусор

      ИИ начнет следить за состоянием дорог в российских городах

      В Киеве услышали плохой звонок для Украины в речи вице-президента США в Мюнхене

      ВСУ обстреляли журналистов Первого канала в Курской области

      Футболист «Динамо» заявил о желании пожить в США

      Вэнс указал на важность начала диалога России и Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше