Вэнс назвал Зеленскому главную цель США на Украине

Вэнс на встрече с Зеленским: цель США — достижение устойчивого мира на Украине

Цель США — достижение устойчивого мира на Украине. Об этом на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, видео со встречи политиков опубликовал телеканал NBC News.

«Цель, как ее обозначил президент [США Дональд] Трамп, состоит в том, чтобы конфликт закончился», — сказал он в начале переговоров.

Американский вице-президент подчеркнул, что Трамп пытается добиться прочного урегулирования украинского конфликта, при котором Восточная Европа не будет снова находиться в состоянии конфликта всего через пару лет.

Ранее Вэнс отметил, что переговоры Дональда Трампа и президента России Владимира Путина по урегулированию конфликта на Украине приведут к шокирующей сделке. По его словам, у Трампа «нет шор на глазах» в вопросе урегулирования украинского конфликта.