Вице-президент США опроверг свои слова о возможности отправки военных США на Украину

Вице-президент США опроверг слова для WSJ о возможностях военных США на Украине

Вице-президент США Джэй Ди Вэнс заявил, что издание The Wall Street Jounral (WSJ) неправильно трактовало его слова о возможности отправки военных США на Украину. Об этом он написал в соцсети Х.

Чиновник подчеркнул, что эта ситуация абсурдна. По его словам, американские военные не должны находиться в зонах конфликтов, если этого не требуют наши интересы и безопасность.

«А эта война — только между Россией и Украиной», — подчеркнул Вэнс.

Ранее Вэнс напомнил о важности диалога России и Украины для разрешения конфликта. На встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским политик отметил, что странам необходимо ответственно подойти к разрешению украинского кризиса. Вэнс назвал начало диалога задачей высокопоставленных американских делегатов, которые прибыли на Мюнхенскую конференцию.