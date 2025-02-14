Балицкий: ВСУ обстреляли Запорожскую ТЭС и Пологовский муниципальный округ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Пологовский муниципальный округ Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Евгений Балицкий.

В результате мужчина 1961 года рождения получил осколочное ранение бедра. Ему оказывают помощь врачи.

«Также противник обстрелял территорию Запорожской ТЭС, вследствие чего было нарушено штатное электроснабжение в ряде населенных пунктов. На данный момент электроснабжение в Каменско-Днепровском муниципальном округе восстановлено полностью, в Энергодаре — частично», — написал губернатор.

12 февраля ВСУ ударили по приближенной к Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) территории. Для этого украинские военные использовали беспилотные летательные аппараты.