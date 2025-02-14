Зеленский попытался навязать Трампу мнение о Путине

Axios: Зеленский не смог убедить Трампа, что Путин якобы не настроен на сделку

Президент Украины Владимир Зеленский попытался навязать Дональду Трампу свое мнение о российском лидере Владимире Путине. Однако убедить президента США он не смог. Об этом стало известно из публикации Axios.

Как сообщается, во время телефонного разговора 12 февраля Зеленский сказал, что Путин говорит Трампу только то, что тот хочет услышать. «Путин сказал вам, что он хочет заключить сделку, только потому, что боится вас, потому что вы сильны», — цитирует слова Зеленского портал.

В ответ Трамп сказал Зеленскому, что у него сложилось иное впечатление. Американский лидер допустил, что Зеленский может быть прав, но при этом отметил, что Путин, по его мнению, настроен серьезно. «Скоро мы узнаем», — добавил Трамп.

Президент США заметил, что понимает обеспокоенность Зеленского по поводу его разговора с Путиным, но подчеркнул, что другого пути нет, если он хочет дипломатического разрешения конфликта. «Мне нужно поговорить с Путиным, чтобы спасти Украину», — сказал Трамп.

По словам одного из собеседников Axios, Трамп закончил беседу с Зеленским, предоставив ему свой личный номер телефона.