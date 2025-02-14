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09:43, 14 февраля 2025Мир

Раскрыты слова Трампа о Путине

Axios: Трамп заявил Зеленскому, что Путин хочет заключить сделку
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил по телефону своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что российский лидер Владимир Путин хочет заключить сделку по урегулированию конфликта на Украине. Об этом со ссылкой на высокопоставленные источники сообщает портал Axios.

«И спросил, по-прежнему ли Зеленский настроен на ее заключение. Зеленский ответил, что он по-прежнему хочет заключить сделку», — передает издание.

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По словам одного из собеседников Axios, Трамп завершил беседу с Зеленским, предоставив ему свой личный номер телефона.

Ранее Трамп заявил, что важнее было сперва позвонить российскому лидеру Владимиру Путину, а не главе Украины Владимиру Зеленскому.

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