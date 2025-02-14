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15:29, 14 февраля 2025Бывший СССР

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным с одним условием

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным с «позиции силы»
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным с «позиции силы». С таким заявлением политик выступил в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, передает Bloomberg.

«Мы готовы к переговорам с США, союзниками, а затем, после того как мы согласуем позицию, мы поговорим с россиянами», —подчеркнул украинский лидер.

Зеленский заявил перед возможной встречей с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом о готовности к переговорам с Россией с одним условием. Он подчеркнул, что Киев рассчитывает прежде всего на поддержку США в ходе конфликта на Украине.

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