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19:39, 14 февраля 2025Бывший СССР

Зеленский заявил о карте размещения иностранного контингента на Украине

Зеленский: у Украины есть карта размещения иностранного контингента
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Norwegian Armed Forces / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Украины есть карта, согласно которой в республике должен быть размещен иностранный контингент. Его слова передает «Украинская правда».

«Наши военные уже сделали свое домашнее задание, и я еще не делился этим с нашими союзниками, но у нас уже есть карта с количеством и типами войск наших партнеров, где они должны быть», — заявил украинский лидер.

По его словам, это являлось бы гарантией безопасности для Украины.

Ранее Зеленский заявил, что, в случае если Запад не примет Украину в НАТО, Киеву необходима армия численностью 1,5 миллиона человек. Как сообщил украинский лидер, в своих расчетах он исходит из количества соединений Вооруженных сил России. В настоящий момент, по его словам, у Киева в два раза меньше бригад, чем у России.

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