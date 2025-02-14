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14:30, 14 февраля 2025Из жизни

Женщина обрела 35 братьев и сестер благодаря признанию больной матери

В Англии женщина нашла 35 родственников благодаря предсмертному признанию матери
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: shutter_o / Shutterstock / Fotodom

Жительница города Манчестер, Великобритания, только в 69 лет благодаря позднему признанию матери узнала, что всю жизнь ее воспитывал неродной отец. Об этом пишет Manchester Evening News.

Жозефина выросла в семье Скотта и Энни Латимер с семью братьями и сестрами. В детстве она слышала слухи, что Скотт не ее отец, но не обращала на них внимания. Когда Жозефине было 42 года, Скотта не стало. Позже у ее матери произошел инсульт. По словам женщины, ее больная мать знала, что скоро ее не станет, и наконец раскрыла секрет. Оказалось, что Энни забеременела от другого мужчины, когда они со Скоттом взяли паузу в отношениях.

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Женщина узнала, что ее настоящего отца звали Джон, и с помощью ДНК-теста нашла 35 братьев и сестер по отцовской линии. Она связалась с ними, и новые родственники тепло ее приняли. «Такое ощущение, что я знаю их всю свою жизнь», — отметила Жозефина. Они даже пригласили ее на ежегодную встречу и сводили на могилу отца. Жозефине удалось обрести новую семью.

Ранее мужчина из Китая узнал, что человек, которого он 16 лет считал биологическим отцом, обманул его. Пострадавший счел, что таким образом пенсионер просто хотел скрыть имена людей, которые занимаются похищением детей.

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