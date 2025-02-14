Женщина обрела 35 братьев и сестер благодаря признанию больной матери

В Англии женщина нашла 35 родственников благодаря предсмертному признанию матери

Жительница города Манчестер, Великобритания, только в 69 лет благодаря позднему признанию матери узнала, что всю жизнь ее воспитывал неродной отец. Об этом пишет Manchester Evening News.

Жозефина выросла в семье Скотта и Энни Латимер с семью братьями и сестрами. В детстве она слышала слухи, что Скотт не ее отец, но не обращала на них внимания. Когда Жозефине было 42 года, Скотта не стало. Позже у ее матери произошел инсульт. По словам женщины, ее больная мать знала, что скоро ее не станет, и наконец раскрыла секрет. Оказалось, что Энни забеременела от другого мужчины, когда они со Скоттом взяли паузу в отношениях.

Женщина узнала, что ее настоящего отца звали Джон, и с помощью ДНК-теста нашла 35 братьев и сестер по отцовской линии. Она связалась с ними, и новые родственники тепло ее приняли. «Такое ощущение, что я знаю их всю свою жизнь», — отметила Жозефина. Они даже пригласили ее на ежегодную встречу и сводили на могилу отца. Жозефине удалось обрести новую семью.

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