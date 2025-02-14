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16:11, 14 февраля 2025Ценности

Звезда «Очень странных дел» снялась без штанов для журнала

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Sølve Sundsbø / Vanity Fair

Британская актриса и модель Милли Бобби Браун снялась без штанов для журнала Vanity Fair. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 63,3 миллиона подписчиков.

Звезда сериала Netflix «Очень странные дела» предстала на одном из кадров, лежа на полу в корсетном белом боди бренда Nina Ricci и черных прозрачных колготках. Она надела остроносые туфли на шпильках Celine и массивное ожерелье с зеленым камнем Bulgari, сделала макияж в стиле smoky eyes и выбрала лак и помаду бордового оттенка.

Кроме того, знаменитость примерила сетчатое мини-платье в сочетании с пальто и облегающее черное макси-платье без рукавов. Известно, что автором снимков выступил живущий в Лондоне фэшн-фотограф из Норвегии Сёльве Суннсбё.

В январе Милли Бобби Браун также похвасталась фигурой в бикини на фото.

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