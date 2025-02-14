Звезда «Субстанции» сыграет в новом фильме Ридли Скотта

Актриса Маргарет Куэлли сыграет в новом фильме режиссера Ридли Скотта

Звезда нашумевшей картины «Субстанция» Маргарет Куэлли сыграет в новом фильме режиссера Ридли Скотта «Собачьи звезды». Об этом сообщает издание Variety.

По информации источника, помимо звезды «Эйфории» Джейкоба Элорди, который исполнит главную роль, в проекте появится Маргарет Куэлли, а также Джош Бролин и Гай Пирс, который уже работал с постановщиком на съемках «Прометея». Сценарий напишет автор «Выжившего» Марк Л. Смит. Съемки проекта начнутся уже в апреле 2025 года в Италии.

Фильм «Собачьи звезды» основан на одноименном романе Питера Хеллера. Это постапокалипсис, посвященный миру после эпидемии загадочного вируса, уничтожившего почти все человечество. Главный герой Хиг (Элорди) — потерявший жену пилот — живет на заброшенном аэродроме в Колорадо вместе с угрюмым стрелком.

Ранее стало известно, что звезда «Субстанции» Маргарет Куэлли пожаловалась на последствия нанесения тяжелого грима на съемках проекта.