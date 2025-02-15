Адвокаты просили отменить пожизненный приговор экс-майору Евсюкову

Защита пыталась отменить пожизненный приговор экс-майору Евсюкову из-за ботинка

Защита бывшего майора милиции Дениса Евсюкова, отбывающего пожизненное заключение за расправу над людьми в торговом центре в 2009 году, хотела отменить приговор из-за нарушений, которые касаются в том числе простреленного ботинка одного из пострадавших. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным адвокатов, пострадавший выбросил поврежденный пулей ботинок, следовательно, отверстия в нем могли появиться не от выстрела Евсюкова, а от любого другого. Выданные потерпевшим гильзы и пуля могли быть найдены им у ТЦ, считает защита.

Верховный суд не согласился с защитой и оставил приговор в силе.

27 апреля 2009 года начальник ОВД «Царицыно» майор милиции Денис Евсюков, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил стрельбу по людям в столичном супермаркете «Остров». Он лишил жизни двух человек, семь получили ранения, еще 20 признаны потерпевшими по делу. По итогам экспертизы Евсюкова признали вменяемым. В феврале 2010 года его приговорили к пожизненному заключению.

Преступление вызвало значительный резонанс в обществе. Глава ГУВД Москвы Владимир Пронин был отправлен в отставку, началось реформирование милиции в полицию с прохождением обязательной переаттестации.