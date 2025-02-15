Англичанин позвонил на радио LBC и призвал Россию вторгнуться в Великобританию

Англичанин позвонил на радио LBC и посчитал, что России нужно вторгнуться в Великобританию. По его мнению, жизнь при российском президенте Владимире Путине будет лучше, чем при премьер-министре Кире Стармере.

«Я думаю, что было бы здорово, если бы русские вторглись в Британию. Нет ничего хуже, чем быть под властью Стармера», — сказал он, добавив, что миру нужен «настоящий коммунизм». Позвонивший на радио мужчина посчитал, что Путин по сравнению с британским премьером является человеком, которому можно доверять.

В декабре посольство России в Великобритании выступило с заявлением, что британские СМИ охватила волна «антироссийского психоза». Там уточнили, что он основан на шпиономании из-за мнимых угроз кибербезопасности.